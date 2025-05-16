"النشرة": الجيش تدخل لفض إشكال بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من اليونيفيل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "عند محاولة قوة لليونيفيل الدخول إلى أملاك خاصة في بلدة الجميجمة، اعترضها أصحاب الأرض و عدد من سكان البلدة ومنعوهم من التقدم بسبب عدم مرافقة الجيش اللبناني لهم، الامر الذي أزعج جنود اليونيفيل وقاموا بإطلاق النار بالهواء و رموا قنبلة مسيلة للدموع، و بقيت الامور متشنجة حتى وصلت دورية من الجيش اللبناني و عملت على حل الخلاف".

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