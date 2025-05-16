ترامب من أبوظبي: سنبحث ملف غزة وسألتقي مع بوتين بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر والعالم سيكون أفضل بكثير بعد أسابيع قليلة

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبو ظبي، الى انه لدينا استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار والآن نتطلع إلى 13 تريليون دولار، وسأعود إلى الوطن بعد جولة الخليج وسنرى ما سيحدث بالنسبة لروسيا وأوكرانيا.

ولفت ترامب الى اننا سنبحث سبل إنهاء الحرب في غزة والكثير من الأشخاص يعانون المجاعة هناك، وتابع "نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر".

واردف ترامب: "سألتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر، والعالم سيكون أفضل بكثير بعد أسابيع قليلة".

وراى ترامب بان الرئيس الاماراتي محمد بن زايد قائد قوي ورجل عظيم. ولفت الى إن الإمارات والولايات المتحدة اتفقتا على فتح مسار يسمح للدولة الخليجية بشراء بعض أشباه الموصلات الأكثر تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية.