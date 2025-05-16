أعربت متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن "أمله في أن تتوصل المباحثات المقررة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إلى اتفاق سلام عادل ودائم يضع حدا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، قبيل مباحثات بين روسيا وأوكرانيا هي الأولى المباشرة بين الجانبين منذ ربيع العام 2022.
وبحسب الوكالة، لن يشارك الأميركيون في المباحثات المباشرة بين موسكو وكييف، والتي من المتوقع أن تبدأ عند التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش، لكن سبق لروبيو أن أكد أنه "سيلتقي نظيره الأوكراني، على أن يجتمع مسؤولون من وزارته مع الوفد الروسي الذي يقوده مستشار للرئيس فلاديمير بوتين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: نأمل في التوصل لاتفاق سلام عادل ودائم في المباحثات الروسية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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