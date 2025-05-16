الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل في منطقة الضنية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بعد عمليات رصد وتعقّب أجرتها مديرية المخابرات لكشف الملابسات المحيطة بخلافات شخصية أدت إلى وقوع جرائم قتل وإطلاق نار على أشخاص في منطقة الضنية، وصولًا إلى مقتل المواطن (ز.ش.) في منطقة سير الضنية نتيجة تعرضه لإطلاق نار بتاريخ 2 /5 /2025، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في المنطقة، وأوقفت المواطنَين (ه.ش.) و(م.ش.) للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل المواطن (ز.ش.).
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشرف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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