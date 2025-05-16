أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "اشكال في بلدة المرج في البقاع الغربي على خلفية الانتخابات البلدية والاختيارية ادى الى جرح ٣ اشخاص". وعلى الفور تدخلت القوى الامنية والجيش اللبناني ومنعت تطور الاشكال.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 3 جرحى اثر اشكال في بلدة المرج بالبقاع الغربي على خلفية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.