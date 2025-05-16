"أ ف ب": وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسطنبول قبيل المباحثات الروسية الأوكرانية

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، قبيل مباحثات بين روسيا وأوكرانيا هي الأولى المباشرة بين الجانبين منذ ربيع العام 2022.

وبحسب الوكالة، لن يشارك الأميركيون في المباحثات المباشرة بين موسكو وكييف، والتي من المتوقع أن تبدأ عند التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش، لكن سبق لروبيو أن أكد أنه "سيلتقي نظيره الأوكراني، على أن يجتمع مسؤولون من وزارته مع الوفد الروسي الذي يقوده مستشار للرئيس فلاديمير بوتين".