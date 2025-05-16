السلطات في كولومبيا توقف المشتبه به في قتل 13 عاملا في شركة للذهب في البيرو

أعلنت السلطات في ليما وبوغوتا أن المشتبه به الرئيسي في خطف وقتل 13 عاملا في شركة للتنقيب عن الذهب في البيرو هذا الشهر، أوقف في كولومبيا.

وأفادت وزارة الداخلية البيروفية بأن "المجرم المشتبه به ميغيل رودريغز دياز المعروف بكوتشيو (سكين)، أوقف في كولومبيا بنتيجة عملية استخبارية وتنسيق بين الشرطتين البيروفية والكولومبية، والانتربول".

وأوضح قائد الشرطة الكولومبية الجنرال كارلوس تريانا أن المشتبه به أوقف في ميديين، وأن العملية تمّت "بدعم" من الولايات المتحدة. وذكر أن ميغيل رودريغز دياز أوقف في مكان عام "بموجب نشرة حمراء (صادرة عن الانتربول) بتهم الجريمة المنظمة والخطف المشدد والقتل المشدد".

وكانت شركة "بوديروسا" للتنقيب المنجمي أعلنت في مطلع أيار العثور على جثث 13 شخصا في منجم تشرف عليه، بعد بضعة أيام من اختطافهم في مدينة باتاس في مرتفعات شمال البيرو.

وكان الضحايا يعملون في شركة تتعامل مع "بوديروسا"، المجموعة الكبيرة للتنقيب عن الذهب، والتي استُهدفت في الأشهر الأخيرة من قبل جماعات مسلّحة تنشط في استخراج الذهب بشكل غير قانوني.