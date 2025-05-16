لبنان يتاثر غدا بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار والحرارة تلامس 37 درجة على الساحل مع اجواء عابقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من هذا اليوم الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار مصدرها مصر تؤدي الى انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبلغ ذروتها يوم السبت لتتخطى معدلاتها ( ٨و١٠ درجات) فتلامس ال ٣٧ درجة على الساحل مع اجواء عابقة و مغبرة ويستمر تأثيرها حتى يوم الأحد، حيث تنحسر تدريجياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٧و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات خاصة على الساحل ومن الحرائق في المناطق الحرجية ومن الغبار في الاجواء .

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات و المناطق الجنوبية بحيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة تأثيرالرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بداءاً من بعد الظهر خاصة جنوب البلالد يرافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة .

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات على الساحل مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وتبقى الرطوبة منخفضة في حين تبقى درجات الحرارة المسائية ليل السبت/ الاحد مرتفعة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نشاط بسرعة الرياح حيث تلامس ٦٠كلم /س شمال البلاد و ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات كما تبقى طبقات الغبار في الاجواء .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.