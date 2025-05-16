القمة الخليجية الأميركية – ترامب: نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، القمة الخليجية – الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاح القمة، "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف بن سلمان "نشيد بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترمب أمس برفع العقوبات عن جمهورية سوريا الشقيقة، ونؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعمنا للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك".

وتابع "حريصون على استمرار التعاون والتنسيق مع أمريكا من أجل استقرار المنطقة، ونشجع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل هناك".

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، ان "إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة".

وقال "سنقف إلى جانب أصدقائنا وشركائنا وسنواجه التهديدات، وأود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي".

وشدد ترامب على أنه "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي وعلينا تطبيق العقوبات التي فرضتها على طهران".

وحول غزة، أكد أنه "يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة".

وقال "نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء".

وتابع "سنعمل على إضافة المزيد من الدول إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

وخاطب قادة الخليج قائلاً "أنتم تحققون شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع".

وقال "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية واستراتيجية في قلب العالم وأتطلع إلى العمل معكم".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل القادة المشاركين في القمة، وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الوزراء العُماني أسعد بن طارق آل سعيد وصلوا الرياض للمشاركة في تلك القمة الخليجية الأميركية.

وكان الملك سلمان قد وجه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

ويرتبط مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024.

فيما من المنتظر أن تناقش القمة ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي بالمنطقة والعالم.

اتفاقيات تجارية

يأتي هذا غداة يوم مزدحم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات بين أميركا والسعودية، حيث وقّع البلدان مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

فيما أعلن الجانب الأميركي أن شركات تقنية كبرى، منها غوغل، ستستثمر في كلا البلدين.

يذكر أن ترامب كان وصل، صباح أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد في الرياض، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الكبار، حيث استقبله ولي العهد السعودي، في زيارة تمتد ليومين، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات.

كما رافقه أيضاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الكبار لشركات أميركية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، شاركوا في منتدى الأعمال السعودي الأميركي.

وتعد تلك الزيارة الرسمية التي وصفها ترامب أول أمس بالتاريخية، الأولى للرئيس الأميركي إلى خارج الولايات المتحدة خلال ولايته الرئاسية الثانية.

المصدر : وكالات