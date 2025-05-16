راعي أبرشية مار مارون في كندا هنأ الجالية بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة

أعرب راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت عن اغتباطه لتعيين النائبة الكندية الفيديرالية من أصل لبناني لينا متلج دياب وزيرة للهجرة الكندية في الحكومة الجديدة. وهنأ ابناء الجالية اللبنانية في كندا، "وبالأخص في مقاطعة نوفا سكوتشا، على هذا الاختيار الموفق، نظرا إلى ما قدمته من خدمات الى المجتمعين الكندي واللبناني، وبخاصة عندما ساهمت في إقرار مجلس العموم الكندي قانونا خاصا بشهر التراث اللبناني، الذي بات يحتفل به كل سنة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى استقلال لبنان". وأكد "استمرار التعاون مع الحكومة الكندية الجديدة لما فيه خير المجتمعين الكندي واللبناني الاغترابي".

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