ربط رئيس مجلس النواب نبيه برّي بين التصعيد المتواصل في الجنوب والتحوّلات غير المسبوقة في سوريا، مقتضباً موقفه بأنّ ذلك كلّه يدور في فلك “المصالحة مع إسرائيل”.
واوضح بري لـ"أساس"، بانه على نحو جازم إنّ سوريا الجديدة على طريق المصالحة مع إسرائيل إن لم تكن تقدّمت فيها، سوريا ماشية في الاتّفاقات الإبراهيمية والتطبيع، في معرض تعليقه على اجتماعات الرياض والقمّة الأميركية ـ السعودية وانضمام الرئيس السوري أحمد الشرع إليها وحصوله على "درع التثبيت".
وردا على سؤال حول سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه، اوضح برّي: "لا تسألوا عن إسرائيل. إسألوا الأميركيين. هم لا إسرائيل مَن وقّعنا معهم اتّفاق وقف النار، ويفترض بهم أن يفرضوا تطبيقه على إسرائيل. الأميركيون هم أوّل المعنيين بوقف النار إذا كانوا بالفعل يريدونه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بري اكد بان سوريا ذاهبة نحو التطبيع: الأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار في الجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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