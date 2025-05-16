في صحف اليوم: نقابة المحامين "تُفرج" عن محكمة رومية ولبنان يمكن ان يستفيد من رفع العقوبات عن سوريا

اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه بعد سنتين من معارضة نقابة المحامين افتتاح محكمة رومية لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون الذي بلغت نسبته 330%، أبدت النقابة أخيراً تعاوناً مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتذليل العقبات أمام فتح أبواب المحكمة في الأيام المقبلة. وتتحدث مصادر متابعة عن تسهيلات قُدّمت خلال اجتماعات بين وزارتَي الداخلية والعدل ونقابة المحامين، لنيل موافقة الأخيرة على تسيير العمل في المحكمة، بعد معالجة الملاحظات التي أبدتها وتبديد هواجسها من هذه النقلة.

ومن بين هذه التسهيلات ضمان وصول المحامين إلى المحكمة بطريقة سهلة ولائقة وإزالة كلّ العراقيل التي قد تعترضهم، كالخضوع للتفتيش ضمن الأصول واستخدام الهواتف في أماكن محددة وتأمين باصات لنقلهم من موقف مدخل السجن إلى قاعة المحكمة.

واقتراح فتح محكمة رومية لتسريع المحاكمات واحد من حلول كثيرة طُرحت لمعالجة الاكتظاظ، من بينها وفقاً لرئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، "البحث عن عقوبة بديلة من السجن مثل العمل الخارجي في تنظيف الشاطئ أو جمع النفايات، واعتماد مبدأ السجن من بعد عبر السوار الإلكتروني، لكن هذا الاقتراح سقط بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت وبالتالي صعوبة تتبع السجناء، إضافة إلى اقتراحات تتعلق بالعفو العام وتقصير السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستة، وخفض العقوبات".

اورتاغوس

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع إلى "الجمهورية"، انّ نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستزور لبنان مرّة أخرى بعد نحو اسبوع.

رفع العقوبات عن سوريا

وذكرت مصادر حكومية لـ"اللواء"، ان لبنان يمكن ان يستفيد من رفع العقوبات بالمساهمة عبر شركاته في عملية إعادة إعمار سوريا، وكذلك عبر جعله محطة للشركات العالمية التي ستساهم ايضا في إعادة الاعمار بتمويل دولي كما هو واضح من تعهدات دول الغرب. كما يمكن ان يستفيد لبنان من فتح خطوط التجارة والترانزيت من لبنان الى سوريا وعبرها الى الاردن والعراق ودول الخليج.

وفي تقدير المصادر الحكومية، ان رفع العقوبات لا سيما عقوبات "قانون قيصر"، ستسهم في إحياء مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن كما سبق وتعهدت الادارة الاميركية السابقة بدعم الاتفاق الذي جرى بين لبنان ومصر والاردن وسوريا بهذا الخصوص، وتوقف تنفيذ المشروع بفعل مخاوف البلدين الشقيقين من ان تطالهما عقوبات "قيصر". وتشير ايضاً الى امكانية استفادة لبنان من الغاز القطري الذي يصل الى سوريا، عبر الانابيب الممتدة بين لبنان وسوريا. هذا عدا اعادة العمل بما تم التوصل اليه بين لبنان وسوريا حول ترتيب وتنظيم وضبط امن وضع الحدود البرية تمهيداً لترسيمها وتحديدها بصورة رسمية ونهائية، وضبط حركة العمالة السورية وحركة النقل والتنقل عبر المعابر الشرعية.

الرئيس عون يشارك بتنصيب البابا

في المقلب الآخر، علمت "نداء الوطن" أن الرئيس جوزاف عون سيشارك في حفل تنصيب البابا الجديد وسيغيب عن الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل، لأنه سيتوجه الإثنين إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشكره على كل الجهود التي بذلها لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال اللجنة الخماسية.

وفي ما خص مشروع استجرار الغاز من مصر عبر الأراضي السورية، والذي بقي تمويله مجمداً من البنك الدولي خوفاً من قانون قيصر، لفتت مصادر إلى أنه مع إعلان ترامب استعداده لرفع العقوبات عن سوريا، فلا مانع من وصول الغاز إلى لبنان. وهنا، تطالب المصادر، الحكومة اللبنانية بالاستفادة من الفرصة السانحة ومراجعة البنك الدولي بأسرع وقت في شأن تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر، والتأكد من مدى استعداده لذلك.