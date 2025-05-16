الجيش: سقوط مسيّرة للعدو الإسرائيلي في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 15 /5 /2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون. وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها".

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