أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أنه "فقد طائرة مقاتلة من طراز إف-16 صباح اليوم الجمعة بسبب وضع غير اعتيادي على متنها"، مؤكداً أن "الطيار تمكن من تفعيل مقعد القذف".
ولفت بيانه، الى أنه "وفقا للبيانات الأولية حدث وضع غير اعتيادي على متن الطائرة. قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني: فقدنا طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بسبب وضع غير اعتيادي على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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