القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة".

وأمس، أعلن المدير العام لمنظّمة الصّحة العالميّة تيدروس أدهانوم غبرييسوس أنّ "المستشفى الأوروبي في قطاع غزة أصبح خارج الخدمة، بعد الهجوم الإسرائيلي الّذي وقع الثّلثاء الماضي، وأصاب المستشفى بأضرار بالغة وجعل الوصول إليه متعذّرًا".

وأوضح في تصريح، أنّ "فريقًا من المنظّمة وصل إلى المستشفى اليوم مجدّدًا، وأجلى فريقًا طبيًّا دوليًّا إلى مجمع ناصر الطبّي"، مشدّدًا على أنّ "إغلاق المستشفى أدّى إلى توقّف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرّعاية القلبيّة وعلاج السرطان، وهي خدمات غير متوفرة في أنحاء أخرى في قطاع غزة". ولفت إلى أنّ "هذا الإغلاق ينهي أيضًا دور المنشأة بصفتها مركزًا رئيسيًّا للإخلاءات الطبيّة، ما يزيد الضّغوط على النّظام الصّحي المثقَل بالفعل".