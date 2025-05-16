"إن بي سي": مدير إف بي آي السابق نفى أن يكون منشوره بمثابة تهديد لترامب

أفادت "إن بي سي"، بأن مدير إف بي آي السابق جيمس كومي نفى أن يكون منشوره بمثابة تهديد لترامب.
واتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، بالدعوة إلى اغتيال دونالد ترامب، مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بدأت التحقيق في التهديد المحتمل".
وقالت نويم "لقد دعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس ترامب، ووزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد، وستتخذان الإجراءات المناسبة".
وكان كومي قد نشر في وقت سابق من يوم الخميس صورة عبر حسابه على "إنستغرام" تظهر أصدافًا بحرية على الشاطئ مرتبة لتشكل الرقم "8647". وأ
ثار هذا المنشور غضب مؤيدي ترامب، الذين اعتبر بعضهم أن الرقم "86" يُفهم على أنه دعوة للعنف ضد ترامب. فيما رأى آخرون أنه تلميح لعزله أو الإطاحة به.
وفي وقت لاحق، أزال كومي الصورة ونشر توضيحًا قال فيه إنه لم يكن يقصد أي دعوة للعنف ولم يكن على دراية بالتفسيرات المحتملة لما نشره.
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