"رويترز": ديمقراطيون بالكونغرس يسعون لعرقلة مبيعات أسلحة للإمارات

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "ديمقراطيين في الكونغرس سعوا أمس الخميس إلى عرقلة مبيعات أسلحة للإمارات بسبب اتهامات بتورطها في الحرب الأهلية في السودان والقلق بشأن علاقاتها مع عملات مشفرة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقات جديدة بقيمة 200 مليار دولار مع الدولة الخليجية".

وبحسب الوكالة، قدم الديمقراطيون كريس ميرفي وكريس فان هولين وبريان شاتس وتيم كاين وبيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع الديمقراطيين، قرارات لمجلس الشيوخ لرفض ثلاث صفقات بيع أسلحة إلى الإمارات.

كما قدم جريجوري ميكس الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وسارة جاكوبس قرارات مشابهة في مجلس النواب.

كما أشار الأعضاء إلى "إعلان شركة إم.جي.إكس وهي شركة استثمارية مدعومة من إماراتيين أنها ستستخدم عملة مستقرة أطلقها مشروع ورلد ليبرتي فاينانشال للعملات الرقمية التابع لترامب لاستثمارات بقيمة ملياري دولار على منصة العملات الرقمية بينانس".