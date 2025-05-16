شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة جريمة.. اعرف العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت القوانين المصرية على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وشددت على عقوبة من يتعدى على حقوقهم أو يخفى معلومات عنهم أو من يستغل خدماتهم المقدمة من الدولة لمصالحهم الشخصية، وبناءً عليه فقد نص القانون في مادته "51" من قانون رقم 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة على ما يلى:

عاقبت بالحبس المادة"51" مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :

1 - تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك

2- انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .

4 - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .

وشددت المادة"52" على عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود .