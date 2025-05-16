شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تستعين بالذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

حالات الطوارئ

الدمام - شريف احمد - أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ابتكارًا رائدًا مصممًا لإحداث نقلة نوعية في كيفية استعداد الدول لحالات الطوارئ والاستجابة لها، وهي مجموعة أدوات لإدارة معلومات جميع المخاطر AIM بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقليل الوقت اللازم لإنتاج وثائق الاستجابة الحرجة من أسابيع إلى دقائق، مع الحفاظ على الجودة التقنية العالية والتوافق مع السياق.ويأتي تطوير هذا الابتكار من قبل فريق الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بدعم من NORCAP التابع للمجلس النرويجي للاجئين.وتلبي هذه المجموعة لأدوات إدارة الأزمات الحاجة الملحة لتزويد المنظمة والسلطات الصحية بآلية سريعة وموثوقة ومراعية للسياق لتوجيه عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ منذ بداية الأزمة، بما يساعد على الوصول إلى الإرشادات التقنية من منظمة الصحة العالمية وشركائها وتنظيمها، وهيكلة أطر الاستجابة حول أهداف وإجراءات ومؤشرات محددة بوضوح.وتصمم الوثائق تلقائيًّا، ومن ذلك تقييم المخاطر وخطط الاستجابة، بما يتناسب مع البلدان والمخاطر المحددة، وتحديد الثغرات المحتملة وضمان اكتمالها التقني في ظل ضيق الوقت.