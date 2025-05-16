ستارمر: بوتين سيدفع الثمن إذا رفض الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام

اعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن “يدفع ثمن رفضه للسلام” مع أوكرانيا، قبل قمّة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا الجمعة.
وأوضح ستارمر في بيان قبل القمّة التي تجمع أعضاء الاتحاد الأوروبي وعشرين دولة أخرى من القارة في تيرانا، “إن تكتيكات بوتين المتمثلة في المراوغة والمماطلة، مع الاستمرار في القتل والتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر غير مقبول”.
ويأتي ذلك أيضا فيما من المقرر إجراء محادثات في إسطنبول بين وفود روسية وأوكرانية.
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