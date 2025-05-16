روبيو: أعضاء حلف شمال الأطلسي سيوافقون بحلول حزيران على إنفاق دفاعي 5% على مدى عقد

اعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كل الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي ستوافق بحلول قمة الحلف في حزيران 2025 على هدف إنفاق ما يعادل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع على مدى العقد المقبل.

واوضح روبيو لقناة "فوكس نيوز"، بانه “يمكنني أن أخبركم بأننا نتجه نحو عقد قمة في غضون ستة أسابيع، سيكون خلالها كل عضو في حلف شمال الأطلسي تقريبا عند مستوى اثنين بالمئة أو أعلى، ولكن الأهم من ذلك أن العديد منهم سيكونون فوق الأربعة بالمئة، وسيكون الجميع قد وافقوا على هدف الوصول إلى خمسة بالمئة على مدى العقد المقبل”.

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي لعام 2025 في هولندا يومي 24 و25 حزيران.