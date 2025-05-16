انتهاء لقاء تركي-روسي في إسطنبول.. أوكرانيا تنضم للمحادثات الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتهت محادثات بين وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووفد روسي جرت في إسطنبول، ليل الخميس، في حين يتهيّأ الجانبان لمفاوضات مقررة، الجمعة، مع الوفد الأوكراني، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وقال المصدر: “انتهى الاجتماع. غدا سيكون هناك مزيد من المحادثات وبصيغ مختلفة”، مشيرا إلى أن “محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا مدرجة في جدول الأعمال”.

وأشار المصدر إلى أنّ جدول الأعمال يتضمّن “مفاوضات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا” من جهة، وبين “روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتركيا” من جهة أخرى.

وأضاف: “ليس من المؤكد عقد اجتماع بصيغة رباعية (الولايات المتحدة، روسيا، أوكرانيا، تركيا)”.

وعقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا مطولا مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في أنقرة في وقت سابق الخميس.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه سيلتقي في إسطنبول نظيره الأوكراني، أندري سيبيغا، على أن يلتقي مسؤول أميركي أدنى رتبة منه، الوفد الروسي.

وأعرب روبيو عن أمله في أن تجمع تركيا وفدي أوكرانيا وروسيا.

ولكنه قال للصحافيين بعد محادثات لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة أنطاليا التركية: “أريد أن أكون صريحا. لا أعتقد أن لدينا توقعات كبيرة حيال ما سيحدث”.

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