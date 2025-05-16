شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعزل قائد القوات البرية للجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

اتهامات بالفساد

الدمام - شريف احمد - عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات البرية للجيش أوليغ ساليوكوف، بحسب مرسوم أصدره الكرملين الخميس، قبيل محادثات متوقعة مع الأوكرانيين في إسطنبول.وأفاد المرسوم بأن ساليوكوف عُيّن نائبا لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، وهو هيئة استشارية مهمة تجتمع بانتظام مع بوتين و"تم إعفاؤه من مهامه الحالية".ويُصبح ساليوكوف (70 عاما) بذلك نائبا لوزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، الذي أُقيل من منصبه العام الماضي وعُيّن سكرتيرا لمجلس الأمن القومي الروسي.وقبل أقل من أسبوع، أدار ساليوكوف العرض العسكري الكبير بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء مع وزير الدفاع الحالي أندري بيلوسوف، احتفالا بالذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية.ووجّهت جهات إنفاذ القانون الروسية اتهامات لأكثر من اثني عشر مسؤولا عسكريا ودفاعيا منذ العام الماضي، اتُهم العديد منهم باختلاس أموال من مشاريع كبرى لتحقيق مكاسب شخصية.وخُفّضت رتبة شويغو، الحليف القديم لبوتين العام الماضي بعدما شغل مناصب عليا مختلفة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.ونفى الكرملين أن تكون التوقيفات والإقالات التي طالت كبار القادة العسكريين الروس بمثابة تطهير للمؤسسة العسكرية عقب انتكاسات في أوكرانيا.وكان ساليوكوف مسؤولا عن القوات البرية الروسية منذ العام 2014 وأشرف على عملياتها خلال الحرب في سوريا وفي غزو أوكرانيا.وقبل ذلك شغل ساليوكوف منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة لمدة أربع سنوات.