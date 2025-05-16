خطة استراتيجية ضخمة..الإمارات تستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يوم الخميس خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، عن عزم الإمارات استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار العشر سنوات المقبلة.



شراكة استراتيجية جديدة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الشراكة القوية بين الإمارات والولايات المتحدة شهدت دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلاً: "ما يؤكد هذه الشراكة هو مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات خلال السنوات العشر القادمة".



ترامب: الشراكة مع الإمارات ستكون أقوى وأفضل

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة قد أعطت "دفعة قوية" للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين ستكون "أفضل وأقوى" في المستقبل.

وتطرق ترامب إلى الشراكة المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستكون مميزة بين البلدين.