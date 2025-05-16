جريح نتيجة إطلاق ملثمَين النار باتجاهه في برقايل العكارية

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "شخصَين ملثّمَين يستقلّان درّاجةً ناريّةً، أطلقا النّار على الشّاب (م. ش.) في بلدة ​برقايل​ العكاريّة، وأصاباه بجروح"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ نقل الجريح إلى مستشفى الحبتور في حرار للمعالجة، وبدأت القوى الأمنيّة تحقيقاتها".

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