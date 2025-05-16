السيد رحبت بتعميم وزير الصحة حول تغطية استشفاء ذوي الإعاقة: لالتزام الدولة بمبدأ المساواة

لفتت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة ​حنين السيد​، إلى أنّ "في خطوة مشكورة تعبّر عن التزام فعلي بمبادئ العدالة الاجتماعيّة وحقوق الإنسان، أرحّب بتعميم وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، القاضي بالتزام المستشفيات الحكوميّة والخاصّة بتغطية دخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحائزين على بطاقة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بنسبة 100% على نفقة ​وزارة الصحة العامة​".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع القانون 220/2000، ومع ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري، لجهة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الرّعاية الصّحيّة الشّاملة، باعتبارها حقًّا وليس منّة"، مؤكّدةً أنّ "هذا القرار نموذج يُحتذى به".

ودعت السيّد، سائر الوزارات والمؤسّسات العامّة إلى "استكمال هذا المسار، بما يضمن شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم القانونيّة، من التّعليم إلى العمل إلى الحماية الاجتماعيّة، وبما يعكس التزام الدّولة الحقيقي بمبدأ المساواة وعدم التّمييز".