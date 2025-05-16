كتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبلغ ذروتها يوم السبت

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة بكتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار مصدرها مصر تؤدي الى انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبلغ ذروتها يوم السبت لتتخطى معدلاتها ( ٨و١٠ درجات) فتلامس ال 37 درجة على الساحل مع اجواء عابقة و مغبرة ويستمر تأثيرها حتى يوم الأحدحيث تنحسر تدريجياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة".

وحذرت من "ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات خاصة على الساحل ومن الحرائق في المناطق الحرجية ومن الغبار في الاجواء".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات و المناطق الجنوبية بحيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت نتيجة تأثيرالرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بداءاً من بعد الظهر خاصة جنوب البلالد يرافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة".

وذكرت ان "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات على الساحل مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وتبقى الرطوبة منخفضة".

ولفتت الى ان "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نشاط بسرعة الرياح حيث تلامس ٦٠كلم /س شمال البلاد و ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات كما تبقى طبقات الغبار في الاجواء"٬ مضيفة ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة".