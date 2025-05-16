مكتب ضاهر: المنافسة البلدية في زحلة يجب أن تبقى ضمن الأطر الديمقراطية والأخلاقية

أوضح المكتب الإعلامي للنّائب ميشال ضاهر، "مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي البلدي، أنّ وتيرة الشّائعات والأخبار المفبركة قد تصاعدت بشكل ملحوظ، وآخرها ما تم تداوله عبر بعض الوسائل والمجموعات حول لقاء مزعوم بين مدير مكتب النائب ضاهر وعدد من الاشخاص، تضمّن تهكّماً مزعوماً بحقّ رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريم سكاف".

وشدّد في بيان، على "أنّنا ننفي نفياً قاطعاً هذه المزاعم، ونؤكد أنها عارية تماماً عن الصحة، تماماً كما ثبت كذب خبر سابق قبل أيام تناول نجل النائب ضاهر، والذي اعترف مفبركه لاحقاً بأنه لا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى أنّ "ضاهر وفريق عمله يؤكّدان التزامهما الكامل بأخلاقيات العمل السياسي، واحترامهما لجميع القوى السياسية، ونقدّر ونحترم الكتلة الشعبية ورئيستها السيدة ميريم سكاف، كما نُقدّر موقفهما الإيجابي تجاه لائحة المهندس أسعد زغيب".

وشدد المكتب الإعلامي على أن "المنافسة البلدية في زحلة يجب أن تبقى ضمن الأطر الديمقراطية والأخلاقية، وبين أبناء البيت الواحد، بعيداً عن بث السموم والمساس بكرامات الناس. وندعو قيادة الفريق المنافس، إلى اتخاذ ما يلزم لضبط الخطاب الانتخابي والحدّ من الممارسات التي لا تشبه تاريخ المدينة ولا تقاليدها… والإثنين يومٌ آخر.