أورتاغوس: على الدولة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" وسنستمر في ضغوطنا لتحقيق ذلك

أكّدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أنّ "على الدّولة اللّبنانيّة نزع سلاح "حزب الله"، وسنستمر في ضغوطنا لتحقيق ذلك"، مبيّنةً أنّ "واشنطن ستدعم جهود لبنان لنزع سلاح الحزب". وشدّدت على أنّه "آن الأوان لينطلق لبنان إلى مرحلة الاستقرار والازدهار".
واعتبرت في حديث لـ"سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "الإمارات في صلب شراكاتنا الاستراتيجيّة، وزيارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب إليها رائعة"، مشيرةً إلى أنّ "ترامب يرغب في وصول الشّعب الإيراني إلى التقدّم". ولفتت إلى أنّ "ترامب يرغب في أن يكون رئيسًا للسّلام، ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مركّزةً على أنّ "الرّئيس السّوري أحمد الشرع اختار أن يكون "قائدًا جريئًا" لنقل بلاده من الحرب إلى السّلام".
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