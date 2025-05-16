الخارجية الفرنسية: سنرفع دعوى ضد ايران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استمرارها باحتجاز مواطنين فرنسيين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن "باريس سترفع دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استمرار إيران في احتجاز مواطنين فرنسيين منذ ايار 2022".
وأكد لوموان في مؤتمر صحفي٬ "سيسيل كوليه وجاك باري محتجزان في ظروف يمكن اعتبارها تعذيبا وفقا للقانون الدولي. هذا الوضع غير مقبول وينتهك القانون الدولي كما أكدت فرنسا مرارا".
وأضاف: "ستقدم فرنسا غدا شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية٬ وستواصل فرنسا الضغط على السلطات الإيرانية حتى يتم الإفراج عن مواطنيها"، واصفا القضية بـ"الأولوية الوطنية".
وفي اذار الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي كان محتجزا في إيران لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجسس وعودته إلى أرض الوطن.
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