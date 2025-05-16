الشيباني: وضعنا اليوم لبنة مهمة ببناء علاقات استراتيجية متقدمة مع أميركا بما يخدم مصالح شعبنا

توجّه وزير الخارجيّة السّوريّة ​أسعد الشيباني​ بالشّكر الجزيل إلى وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، على "الاجتماع المثمر والبنّاء الّذي عقدناه اليوم".

وأشار في تصريح، إلى "أنّنا وضعنا اليوم لبنة مهمّة في بناء علاقات استراتيجيّة متقدّمة مع الولايات المتّحدة، بما يخدم مصالح شعبنا ويعزّز من حضورنا الإقليمي والدّولي"، لافتًا إلى أنّ "السّوريّين ينتظرون مستقبلًا مشرقًا، ونعمل بكل طاقتنا لفتح آفاق جديدة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجيّة السّوريّة في وقت سابق اليوم، أنّ "الشيباني التقى روبيو في مدينة أنطاليا التّركيّة، بحضور فيدان، لمناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن؛ ومناقشة سبل بناء علاقة استراتيجيّة".