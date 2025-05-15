جيش الاحتلال يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بتفعيل صفارات الإنذار في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق الصاروخ.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أيضا اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تسبب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: “بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن”.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن جوريون قرب تل أبيب، على خلفية الواقعة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الهجوم، حسب تقارير صحفية إسرائيلية.

وشملت صفارات الإنذار القدس والعديد من البلدات المحيطة بها، وقبل انطلاقها بدقائق تم إطلاق تحذير مبكر للسكان، منبها المدنيين بالهجوم الصاروخي بعيد المدى عبر إشعار فوري على هواتفهم.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ بالستي أسرع من الصوت.

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