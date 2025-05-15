مصر تدين مجازر غزة وتحمّل إسرائيل مسؤولية الانفجار الإقليمي: "كفى خرقًا للقانون الإنساني"

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة، مؤكدة أن القصف الوحشي للمرافق المدنية والصحية اليوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.



تحذير مصري من انفجار الأوضاع

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس، حذّرت القاهرة من العواقب الخطيرة لهذه الانتهاكات المتكررة، معتبرة أنها السبب الرئيسي في غياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الخرق الصارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.



دعوة للمحاسبة الدولية وحماية الفلسطينيين

شدد البيان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة الظلم التاريخي والمستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تفعيل مبدأ المحاسبة، واتخاذ خطوات عملية لحماية الفلسطينيين ودعم صمودهم واستعادة حقوقهم المشروعة.

وأكدت مصر أن غياب الردع الدولي يشكّل تهديدًا خطيرًا لـ مصداقية النظام العالمي القائم على القواعد، ويزيد من احتمالات انهياره في ظل تجاهل صارخ للقيم والمبادئ الإنسانية.