47 بلدية في قضاء بعبدا أكملت انتخاب رؤساء بلدياتها ونوابهم في مكتب المكاوي بسراي بعبدا

أكملت 47 بلديّة في قضاء بعبدا، انتخاب رئيس بلديّتها ونائبه في مكتب محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في سراي بعبدا، لتبدأ بعدها مرحلة التّسلم والتّسليم، إيذانًا ببدء المرحلة الجديدة من العمل البلدي والتّنموي.

أما البلديّتان المتبقيّتان فستنتخبان رئيسَي بلديّتهما ونائبهما، الأسبوع المقبل، بعد عودة بعض الأعضاء من السّفر.

ودعا المكاوي، المجالس البلديّة المنتخَبة إلى "إيلاء خدمة المواطن وجودتها الأولويّة المطلقة والتّخطيط للمستقبل، بما يحقّق ازدهار بلداتهم وتنميتها".