نديم الجميّل: هدفنا الاول بالإنتخابات البلدية تشكيل لائحة تضمن المناصفة ولائحة "بيروت بتجمعنا" تؤمّن هذه المناصفة

اكد النائب نديم الجميّل في حديث لـmtv ان "هدفنا الاول في الإنتخابات البلدية ليس التحالف ولا البرنامج الأمثل إنّما تشكيل لائحة تضمن المناصفة ولائحة "بيروت بتجمعنا" تجمع كلّ القوى السياسيّة التي يُمكن أن تؤمّن هذه المناصفة". ورأى ان "عدم إنتاجية بلدية بيروت ليس من باب طائفة أو مناصفة إذ هناك مشكلة إدارية أساسية تكمن في طريقة الإدارة والحوكمة".
واشار الى ان "موقفي واضح ولم ولن يتغيّر وهو أنّ "حزب الله" يُمكن أن يكون خطراً كبيراً بسلاحه وسياسته وثقافته على لبنان"٬ مضيفا ان "لطالما كنت ولا ازال ضد حزب الله ودعمي للائحة بيروت بتجمعنا هو حباً بهذا المشهد الوحدوي لبيروت".
واعتبر ان "معركة الإنتخابات البلدية اليوم بمثابة حضور ووجود المسيحيين في بيروت٬ فخروجهم من دورهم وتمثيلهم في بلدية بيروت شبيه بخروجهم من اللعبة السياسية الشاملة في البلد".
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