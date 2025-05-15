الخارجية المصرية دانت الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة: مقتل أكثر من مئة فلسطيني اليوم

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​ عن بالغ إدانتها "لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المروّعة ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء العزّل في ​قطاع غزة​، والقصف للمرافق المدنيّة والصّحيّة بالقطاع، الّذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة فلسطيني اليوم".

وحذّرت في بيان، من "تداعيات تلك الممارسات، الّتي أضحت السّبب الرّئيسي لغياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسّط"، محمّلةً الحكومة الإسرائيليّة "عواقب استمرار الانتهاكات المتعدّدة لكافّة وأبسط قواعد القانون الدّولي الإنساني". وشدّدت على "المسؤوليّة المشتركة للمجتمع الدّولي في التّصدّي للظّلم المستمر الّذي يتعرّض له ​الشعب الفلسطيني​ تحت الاحتلال، والّذي يتناقض مع المقاصد والقيم الإنسانيّة كافّة".

وكرّرت الوزارة، دعوتها بـ"ضرورة تفعيل مفهوم المحاسبة، وإيجاد الآليّات والسّبل الملائمة لحماية الشّعب الفلسطيني ودعم صموده، واستعادة حقوقه المسلوبة، وبما يسهم في الحفاظ على مصداقيّة النّظام الدّولي القائم على القواعد ويحول دون انهياره".