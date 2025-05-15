الهجري رحّب برفع العقوبات عن سوريا: أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعا

عبّر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري عن امله بأن "ينعكس رفع العقوبات الأميركية خيرا على الشعب السوري".

واشار الهجري في بيان الى ان "أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعا، وإن رفع العقوبات عن سوريا هو حق للوطن وأهله الأبرياء من أسبابه ونتائجه، وما خلفه من مرارة على الجميع".

كما عبّر الهجري عن أمله في "رفع التعديات غير المشروعة، ووقف الانتهاكات والتخوين والتكفير، وأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيرا على الشعب السوري، ليرمم نفسه، ويستعيد عافيته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعيش جميعا شركاء انتصارات تحت سقف سوريا الواحدة المدنية بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها".

وكان ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الثلاثاء الماضي أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.