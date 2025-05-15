أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أنّ "وزير الخارجيّة ماركو روبيو تحدّث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشدّدًا على التزام الولايات المتّحدة الرّاسخ بعلاقاتها التّاريخيّة مع إسرائيل، ودعمها المتجذّر لأمن البلاد".
وأشارت في إلى أنّ "روبيو ونتانياهو ناقشا الموضوع السّوري عقب الاجتماع التّاريخي للرّئيس الأميركي دونالد ترامب بالرّئيس السّوري أحمد الشرع في السّعوديّة. وأعربا أيضًا عن التزامهما المتبادل بضمان ألّا تحصل إيران يومًا على سلاح نووي".
كانت هذه تفاصيل خبر روبيو بحث مع نتانياهو بالملف السوري وأكدا التزامهما بضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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