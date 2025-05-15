المستشار الألماني: برلين ستبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا مع شركائها الأوروبيين

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن "برلين ستبحث فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في قطاعات الطاقة والبنوك والأصول مع شركائها الأوروبيين". وقال ميرتس في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول ما ستتضمنه العقوبات الجديدة بالضبط٬ "توصل رؤساء الدول والحكومات إلى رأي بالإجماع مفاده أنه يتعين علينا الآن استنفاد كل الاحتمالات. ونحن نتحدث حول عقوبات إضافية في قطاع الطاقة وفي القطاع المصرفي، وتدابير إضافية على الأصول، وعقوبات ضد أفراد. ونعمل على ذلك حاليا مع شركائنا الأوروبيين". وعبّر عن "استعداده لدعم مصادرة الأصول الروسية المجمدة إذا سمح القانون بذلك".

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