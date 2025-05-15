الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1,4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة

أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله نظيره الأميركي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن "بلاده ستستثمر 1,4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة".

وقال بن زايد "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة". وأضاف أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1,4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة".