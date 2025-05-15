ا ف ب: انتهاء لقاء تركي-روسي في إسطنبول على أن تنضم أوكرانيا إلى المحادثات الجمعة

انتهت محادثات بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد روسي جرت في إسطنبول ليل الخميس، في حين يتهيّأ الجانبان لمحادثات ستجرى الجمعة مع الوفد الأوكراني، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر "انتهى الاجتماع. غدا سيكون هناك مزيد من المحادثات وبصيغ مختلفة"، مشيرا إلى أن "محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا مدرجة في جدول الأعمال".