شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يناقش عدد السكان 2027 مع تحالف العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون المؤسسي من أجل تعزيز جهود الدولة في التخطيط والتنمية المستدامة استقبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفدًا رفيع المستوى من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمقر التحالف، وذلك بحضور رئيس الأمانة الفنية ونائب رئيس الأمانة الفنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات التحالف الأعضاء.

جاء اللقاء في إطار التنسيق المشترك بشأن الإعداد والتجهيز لـ عملية التعداد السكاني لعام 2027، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي ترتكز عليها خطط الدولة المستقبلية في التنمية وتوجيه الموارد بشكل فعّال.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات التعاون المقترحة، وتم التأكيد على أهمية دمج متطوعي التحالف الوطني ضمن فرق العمل الميدانية للتعداد، باعتبارهم قوة بشرية مدرّبة ومؤهلة للعمل المجتمعي، ولهم حضور فعّال في مختلف المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

فضلًا عن ذلك، تم التأكيد على أهمية الدور التوعوي والتدريبي والتكامل في مجالات العمل الإحصائي والتنموى، نظرًا لما تمثله التقارير الإحصائية والتنموية من أهمية بالغة في دعم قرارات مؤسسات المجتمع الأهلي وتوجيه أنشطتها بفعالية. كما تم التطرق إلى دور الجهاز في قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأنشطة مؤسسات التحالف، خاصة في ظل تنوع مجالات العمل الأهلي، مما يعزز من فعالية التدخلات التنموية ويُسهم في توثيق نتائجها بشكل علمي.

ويُواصل الجانبان حاليًا بحث أفضل السبل وآليات التعاون المشترك بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، تمهيدًا للمشاركة الفعّالة في أعمال التعداد السكاني لعام 2027.

