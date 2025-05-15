بالفيديو: مصاب في قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصيب شخص بجروح، صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن "مسيّرة معادية استهدفت صباحا سيارة عند مدخل وادي الحجير لناحية بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية".

وقالت تقارير إسرائيلية، إن المستهدف هو أحد عناصر حزب الله.

يأتي ذلك مع تجدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، إذ تواصل استهداف مركبات وقصف مناطق وبلدات في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بادعاء مهاجمة مواقع وعناصر لحزب الله.

وشنت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2775 خرقا له، ما خلّف أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى؛ استنادا إلى بيانات رسمية حتى السبت.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، ونفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر : وكالات