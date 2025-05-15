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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115 شهيدًا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 115 شهيدًا، بينهم صحفيان وأطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق خطيرة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي تركز على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على بلدة طمون بمدينة طوباس إلى خمسة شهداء، ترافق اقتحام قوات الاحتلال للبلدة مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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