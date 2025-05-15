ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 115 شهيدًا، بينهم صحفيان وأطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق خطيرة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي تركز على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على بلدة طمون بمدينة طوباس إلى خمسة شهداء، ترافق اقتحام قوات الاحتلال للبلدة مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

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