استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلًا بعد حصاره عدة ساعات في بلدة طمون بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، كما شرعت جرافات الاحتلال بهدم المنزل بعد عملية القصف، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، ترافق ذلك مع اعتقال ثلاثة فلسطينيين في المدينة ومداهمة عددٍ من المنازل وتفتيشها.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، واعتقلت أسيرًا محررًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في البلدة.

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