كوريا وإندونيسيا تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت كوريا، وإندونيسيا ضرورة تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال لقاء نائبي وزيري خارجية البلدين، والذي عقد في جاكرتا.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية، -وفقًا لهيئة الإذاعة الكورية “كيه بي إس”- اليوم، أن نائب وزير الخارجية كيم هونج كيون اتفق مع نظيره الإندونيسي أرمانثا ناصر على أهمية تعزيز مشاريع التعاون المتعلقة بالدفاع والأسلحة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على أهمية الحاجة إلى استكشاف شراكات جديدة في مجالات بناء السفن، وسلاسل التوريد، مشيرةً إلى أنهما أعربا عن أملهما في تعزيز التعاون بالمجالات الرئيسة التي تهم الإدارة الإندونيسية الجديدة، بما في ذلك الطاقة، والأمن الغذائي، وتدريب الموارد البشرية.

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