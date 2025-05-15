شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تواصل تعليق العمل بمعاهدة المياه مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

توترات هندية باكستانية

الدمام - شريف احمد - حذّر وزير الخارجية الهندي الخميس، من أن الهند لن تستأنف العمل بمعاهدة السند لتشارك المياه مع باكستان، وقال سوبرامانيام جايشانكار أمام الصحفيين إن المعاهدة معلّقة، وستبقى على هذه الحال إلى أن تنفذ باكستان مطالب الهند.وعلّقت نيودلهي مشاركتها في هذا الاتفاق المبرم سنة 1960 مع إسلام آباد بعد هجوم أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل.وأطلقت نيودلهي ليل 6-7 مايو صواريخ على مواقع باكستانية قالت إنها معسكرات فيها أفراد من الجماعة التي تتّهمها بالوقوف وراء هجوم باهالغام، وسارعت باكستان التي تنفي أي صلة لها بالهجوم، إلى الرد.وأثارت المواجهة الأخيرة، وهي الأعنف منذ آخر حرب خاضها الطرفان عام 1999، مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب شاملة.وبعد أربعة أيام شهدت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، أعلنت هدنة السبت بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وما زال البلدان يتقيّدان ببنود الهدنة، بالرغم من النبرة الحادة في التصريحات الرسمية. وأعلن البلدان الخميس عن تمديد وقف إطلاق النار إلى الأحد.