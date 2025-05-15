شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألفًا.. تراجع وفيات جرعات المخدرات الزائدة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض وفيات المخدرات

انتشار المخدرات

الدمام - شريف احمد - انخفض عدد الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، ما يوفر بعض الأمل في أزمة المواد الأفيونية في البلاد، وفق بيانات حديثة.وفي عام 2024، توفي 80 ألفا و391 شخصا بسبب جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، بانخفاض نسبته 27% مقارنة بـ110 آلاف و35 حالة وفاة في العام السابق، وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2019.كذلك، شهد عدد الوفيات الناجمة عن الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية أودت بحياة كثيرين في السنوات الأخيرة، انخفاضا كبيرا، من حوالى 76 ألف حالة وفاة في عام 2023 إلى 48 ألفا و422 حالة وفاة في العام الماضي، ولم تشهد سوى ولايتين زيادة في هذه الحالات هما نيفادا وداكوتا الجنوبية.وقد تحقق هذا التحسن في عهد الرئيس جو بايدن الذي سهّلت إدارته الوصول إلى العلاجات البديلة وجعلت عقار "ناكسولون" لتخفيف الجرعات الزائدة نقطة ارتكاز في سياستها لمكافحة المخدرات.ولم تتردد إدارة دونالد ترامب الذي عاد إلى السلطة في يناير الفائت، في القول إن الفضل في هذه الأرقام الجيدة يعود لجهودها.بدأت أزمة المواد الأفيونية في تسعينيات القرن العشرين عندما أغرقت شركات صناعة أدوية، السوق الأميركية بمسكنات أوجاع تستلزم وصفة طبية مثل "أوكسيكونتين".وتساهم في الموجة الحالية مادة أفيونية أخرى هي الفنتانيل التي تُصنّع بشكل غير قانوني، خصوصا في الصين، ويتم إدخالها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، وتُخلط هذه المادة في كثير من الأحيان مع منشطات مثل الميثامفيتامين والكوكايين.وارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة بشكل كبير خلال جائحة كوفيد بسبب الاضطرابات في الرعاية الصحية وتفاقم مشاكل الصحة العقلية، وقد توفي أكثر من مليون أميركي بسبب الجرعات الزائدة خلال العقدين الماضيين.