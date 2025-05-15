لاوندس استقبل سقلاوي وعرض مع بقرادونيان للأوضاع العامة ومسار الانتخابات البلدية

استقبل المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدكار لاوندس في مكتبه، النّائب هاكوب بقرادونيان، وجرى عرض للأوضاع العامّة ومسار الانتخابات البلديّة والاختياريّة.

كما التقى مدير عام إدارة حصر التّبغ والتّنباك ناصيف سقلاوي، وتناول اللّقاء التعاون القائم مع الجهات الأمنية للحدّ من التّهريب.