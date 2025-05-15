قائد الجيش بحث مع السفير الإيراني بالأوضاع العامة واستقبل مديرة شؤون الأونروا بلبنان

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، السّفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني يرافقه الملحق العسكري العقيد بالا زادة، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما التقى مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان Dorothée Klaus، وجرى التّداول في شؤون اللّاجئين الفلسطينيّين.